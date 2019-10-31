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Пять человек пострадали при столкновении легковушки и грузовика в Пензенской области

Среди травмированных трое детей

ПЕНЗА, 31 октября. /ТАСС/. Легковой автомобиль ВАЗ-111830 столкнулся с "КамАЗом" в Сосновоборском районе Пензенской области. В результате ДТП пострадали пять человек, сообщили журналистам в пресс-службе УГИБДД по региону.

"Водитель автомобиля ВАЗ-111830 - мужчина 1974 года рождения - допустил наезд на стоявший автомобиль "КамАЗ-5410" с полуприцепом. В результате происшествия водитель и пассажиры автомобиля ВАЗ: женщина 1980 года рождения, девочки 2005 и 2004 годов рождения, мальчик 2009 года рождения были госпитализированы", - отметили в пресс-службе.

ДТП произошло в ночь на четверг на 21-м километре автодороги Кузнецк - Бестянка - Индерка.

Теги
РоссияПензенская область
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