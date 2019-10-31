В Подмосковье электричка насмерть сбила мужчину

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Электричка в Одинцовском районе Московской области насмерть сбила мужчину, переходившего железнодородные пути в неположенном месте. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе управления транспорта МВД России по ЦФО.

"В линейный отдел МВД России на станции Москва - Белорусская поступило сообщение, что в Одинцовском районе недалеко от остановочного пункта Здравница электропоездом Можайск - Москва смертельно травмирован мужчина 1987 года рождения. По предварительным данным, гражданин переходил железнодорожные пути в неположенном месте", - сообщили в управлении.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.