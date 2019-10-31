На Кубани перед судом предстанут обвиняемые в хищении 95 млн рублей из бюджета края

КРАСНОДАР, 31 октября. /ТАСС/. Правоохранительные органы на Кубани завершили расследование уголовного дела о хищении 95 млн рублей из бюджета края компанией, подконтрольной министерству топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона, материалы направлены в суд. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края в четверг.

"Прокуратурой Краснодарского края направлено в суд уголовное дело в отношении группы лиц, обвиняемых в хищении 95 млн рублей из бюджета края. По версии следствия, житель г. Краснодар, являясь генеральным директором АО "Краилжилкомресурс" (учредителем которого является министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края), действуя группой лиц по предварительному сговору с иными гражданами, заключил договор денежного займа с ООО "ЮРСК" на сумму 95 млн рублей якобы для финансирования строительства ЖК "Седьмое небо", расположенного в Краснодаре", - говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе краевой прокуратуры пояснили ТАСС, что подконтрольная министерству организация не имела полномочий предоставлять эти бюджетные средства строительной компании. Поступившие на счет строительной организации бюджетные средства были переведены на счета двух подконтрольных фирм, строительство объекта на них не осуществлялось, ими распорядились обвиняемые лица по своему усмотрению. В сообщении ведомства уточняется, что противоправные действия совершались в 2017 году. Уголовное дело было возбуждено по статье ("Мошенничество"), в качестве обеспечительных мер по дальнейшему возмещению ущерба наложены аресты на имущество, среди которого объекты долевого строительства, земельные участки, акции.

По данным ГУ МВД России по Краснодарскому краю, по данному делу под следствием находятся шесть человек, четверо из них под домашним арестом, двое объявлены в розыск.