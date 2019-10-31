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Начальник костромской колонии задержан за получение взятки

Размер взятки составил почти 600 тыс. рублей

КОСТРОМА, 31 октября. /ТАСС/. Начальник колонии №2 Костромы задержан полицией за получение взятки в размере более 580 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД по Костромской области.

"Задержан начальник ИК-2 Костромы за взятку, он получил более 580 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства.

Следователи следственного управления СК РФ по региону возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере"). По данным полиции, подозреваемый договорился с бывшим заключенным о передаче взятки в размере более 1,1 млн рублей. Начальник колонии обещал в обмен на деньги смягчить условия содержания одному из осужденных и ходатайствовать об его условно-досрочном освобождении. Начальник ИК-2 также подозревается в сбыте осужденным запрещенных к передаче продуктов питания и мобильных телефонов.

Подозреваемый успел получить на банковский счет 587 тыс. рублей, остальную часть суммы начальник колонии должен был получить после выполнения условий сделки. Также ему были переданы в качестве взятки мобильный телефон и смарт-часы.

Теги
РоссияКостромская область
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