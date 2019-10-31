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Спасатели вытащили пьяного мужчину из Москвы-реки недалеко от храма Христа Спасителя

Пострадавшего передали медицинским работникам

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Спасатели вытащили из Москвы-реки мужчину в состоянии алкогольного опьянения недалеко от храма Христа Спасителя, его осматривают медики. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в экстренных службах.

"Днем в воде недалеко от Храма Христа Спасители в Москве-реке был замечен тонущий мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Его достали из воды", - сообщил собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МЧС по Москве ТАСС подтвердили, что спасен мужчина, не уточнив других подробностей. "Берсеневская набережная, дом 6. Из Москвы-реки спасли мужчину", - отметили в главке.

В столичном департаменте по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности ТАСС добавили, что дежурная смена спасателей Московской городской поисково-спасательной службы была направлена к набережной около храма Христа Спасителя, где в пяти метрах от берега тонул мужчина. Один из спасателей в гидрокомбинезоне нырнул в воду и подхватил тонущего. "Неизвестного 35-40 лет подняли на борт катера. В это время на набережной уже ожидала подоспевшая бригада скорой помощи. Пострадавшего передали медицинским работникам для госпитализации", - сообщили в пресс-службе департамента.

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