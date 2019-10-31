Полиция Подмосковья ищет водителя машины, который сбил двух детей в Томилине и скрылся

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Водитель машины в подмосковном поселке Томилино сбил двух несовершеннолетних детей и скрылся с места происшествия. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"Около 15:20 мск водитель автомашины ВАЗ-2111 сбил двух детей в возрасте 10 и 12 лет и скрылся с места ДТП", - сообщили в региональном главке. Дети госпитализированы.

В настоящее время устанавливается местонахождение автомобиля. "Принимаются меры к розыску и задержанию водителя", - сообщили в региональном главке. На месте работают сотрудники ГИБДД.