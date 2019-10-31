В Ростове-на-Дону фигурант "списка Титова" осужден на три года за мошенничество

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 октября. /ТАСС/. Кировский районный суд Ростова-на-Дону приговорил к трем годам лишения свободы бизнесмена Андрея Каковкина, являвшегося фигурантом так называемого лондонского списка уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова, за мошенничество. Об этом сообщается на сайте суда.

"Каковкин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере"), и приговорен к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Год назад Титов сообщал, что уголовное дело, ранее прекращенное в отношении ростовского бизнесмена Андрея Каковкина, возобновлено по решению прокуратуры. Ранее следственное управление УМВД России по Ростову-на-Дону прекратило уголовное преследование Каковкина, за ним было признано право на реабилитацию. Каковкин стал первым фигурантом так называемого лондонского списка Бориса Титова, который вернулся из-за рубежа в Россию (в феврале 2018 года).

Учредителя и директора ООО "Торговый дом "Гриф" Каковкина обвиняли в мошенничестве и неправомерном обороте средств платежей. Уголовное дело в отношении него было возбуждено в 2016 году, следствие считало, что он совершил хищение денежных средств ООО "Дитис" путем мошенничества. При заключении одного из договоров займа он якобы принял на себя обязательства, заведомо не намереваясь их исполнять. Эти обвинения отвергала защита Каковкина.