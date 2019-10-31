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В Москве неизвестные обстреляли машину и похитили у ее пассажира 10 млн рублей

Для розыска нападавших полиция объявила план "Перехват"
Описание
© Александр Щербак/ТАСС, архив

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Неизвестные в районе Западное Бирюлево на юге Москвы совершили разбойное нападение на автомобиль и похитили у его пассажира крупную сумму денег. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

"Инцидент произошел на 29-м км МКАД в Западном Бирюлево у одного из автосалонов. Неизвестные заблокировали машину, выстрелили в нее, предположительно, из травматического пистолета, разбили стекло и похитили у пассажира автомобиля деньги", - сказали в полиции.

Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что по предварительным данным, добычей преступников стали 10 млн рублей. "Полиция объявила план "Перехват" для розыска нападавших", - сказал собеседник агентства.

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