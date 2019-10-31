На Ставрополье против экс-начальника УВД возбуждено дело за подготовку убийства

СТАВРОПОЛЬ, 31 октября. /ТАСС/. Следователи в Ставропольском крае возбудили уголовное дело в отношении бывшего начальника Западного управления внутренних дел на транспорте Александра Туривненко. Он подозревается в организации заказного убийства жены своего брата, сообщили в четверг в пресс-службе следственного управления РФ по СКФО.

"Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу возбуждено уголовное дело в отношении отставного генерал-майора полиции, занимавшего до 2010 года должность начальника Западного управления внутренних дел на транспорте, Александра Туривненко. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Приготовление к совершению убийства по найму")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, Туривненко, который на данный момент является директором санатория в Кисловодске, заказал убийство гражданской жены своего ранее умершего брата для того, чтобы стать владельцем доли коммерческих фирм, которые перешли по наследству его племяннику. По его мнению, мать ребенка имела влияние на сына и помешала бы завладеть компаниями. В связи с этим он обратился к знакомому с предложением совершить убийство за 1 млн рублей.

Мужчина обратился в правоохранительные органы, после чего работа проводилась под контролем оперативников. Он получил от Туривненко 150 тыс. рублей на покупку огнестрельного оружия, после чего было организовано инсценированное похищение и убийство женщины. Экс-начальника УВД задержали во время передачи денег за исполнение заказа. В настоящее время продолжается расследование дела.