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Обвиняемый во взятках высокопоставленный сотрудник ГИБДД Петербурга не признал вину

Михаила Александрова задержали 30 октября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 октября. /ТАСС/. Замначальника второго отдела регионального управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Михаил Александров, задержанный в среду, не признал вину во взяточничестве. Об этом журналистам сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

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"Обвинение Александрову предъявлено сегодня. Вину он не признает", - сказано в распространенном пресс-службой сообщении.

В четверг следователи направили в Приморский районный суд Петербурга ходатайство о заключении под стражу Александрова. Защита, в свою очередь, просила суд продлить его срок задержания для сбора документов, которые подтвердят возможность избрания для Александрова более мягкой меры пресечения - домашнего ареста. Приморский райсуд продлил на 72 часа срок задержания Александрова.

Следственное управление СК РФ ПО Ленинградской области ранее сообщило, что расследует уголовное дело по факту получения должностными лицами ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области взяток в особо крупном размере с предпринимателей, осуществляющих грузоперевозки. В ходе расследования Александров был задержан.

Второй отдел регионального управления ГИБДД курирует работу дорожно-патрульной службы региона. Ранее Александров занимал должность командира специализированной роты оперативного реагирования, которая была расформирована весной текущего года.

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