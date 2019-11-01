СМИ: жертвами ДТП на Филиппинах стали 19 человек

ТАСС, 1 ноября. 19 человек погибли, еще 22 получили травмы в результате автокатастрофы на севере Филиппин. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщила в четверг газета Inquirer.

По ее данным, грузовик перевозил пожилых людей в деревню, расположенную в провинции Калинга, из провинции Апаяо. Ранее они прибыли в один из населенных пунктов Апаяо для получения правительственной помощи в виде денег и семян.

Представитель дорожного ведомства Филиппин проинформировал, что водитель автомобиля потерял управление из-за неисправности тормозов. В результате машина упала в овраг и перевернулась.