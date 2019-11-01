Пожар на складе с древесиной в Подмосковье локализован

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Пожарные локализовали возгорание на складе с древесиной в микрорайоне Венюково подмосковного Чехова на площади 1,7 тыс. кв. м. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

"Пожар локализован на площади 1,7 тыс. кв. м", - сообщили в пресс-службе.

Изначально площадь пожара составила 1500 кв. м, позже увеличилась до 1,600 кв. м.

Пожар начался около 8:40 утра в подмосковном Чехове в металлическом ангаре с древесиной в промзоне по адресу: улица Комсомольская, владение 3. Пожару присвоен второй номер сложности из пяти. По предварительным данным, пострадавших нет.