Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пожар на складе с древесиной в Подмосковье локализован

Площадь возгорания составила 1,7 тыс. кв. м

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Пожарные локализовали возгорание на складе с древесиной в микрорайоне Венюково подмосковного Чехова на площади 1,7 тыс. кв. м. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

"Пожар локализован на площади 1,7 тыс. кв. м", - сообщили в пресс-службе.

Изначально площадь пожара составила 1500 кв. м, позже увеличилась до 1,600 кв. м.

Пожар начался около 8:40 утра в подмосковном Чехове в металлическом ангаре с древесиной в промзоне по адресу: улица Комсомольская, владение 3. Пожару присвоен второй номер сложности из пяти. По предварительным данным, пострадавших нет.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Полиция Японии начала расследование в связи с пожаром в замке Сюри
Ранее главный корпус комплекса осмотрели около 100 сотрудников различных ведомств
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС