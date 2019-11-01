Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП под Волгоградом

ВОЛГОГРАД, 1 ноября. /ТАСС/. Один человек погиб и шесть пострадали в ДТП под Волгоградом, среди пострадавших пятеро детей. Об этом сообщил ТАСС замначальника руководителя пресс-службы ГУ МВД по региону Антон Корнаухов.

"1 ноября в 00:30 63-летний житель Михайловского района, управляя автомашиной ВАЗ-2112, двигался по федеральной трассе Р-22 "Каспий" в сторону Волгограда. Он не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с впереди движущимся автомобилем МАЗ-6312 с прицепом. В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте, его пассажиры - 35-летняя женщина, 17-летняя девушка, двое 15-летних подростков, 13-летний и 8-летний мальчики с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу", - сказал Корнаухов.

Он уточнил, что после аварии водитель грузового автомобиля покинул место ДТП, позже его задержали полицейские.