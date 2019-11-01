В результате пожара в Дагестане погибли двое детей

МАХАЧКАЛА, 1 ноября. /ТАСС/. Частный дом сгорел в селе Камилюх Бабаюртовского района Дагестана, в результате чего погибли двое детей, еще один ребенок получил ожоги, а их мать госпитализирована с отравлением угарным газом. Об этом сообщает на своей странице в Instagram республиканское МВД.

"1 ноября в дежурную часть полиции Бабаюртовского района поступило сообщение о том, что в три часа ночи в частном доме, расположенном в селе Камилюх Бабаюртовского района, произошел пожар, в результате которого жилое строение полностью сгорело. В момент пожара в доме находилась семья - женщина и трое ее детей. В результате произошедшего погибли двое детей шести и четырех лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мать детей госпитализирована с отравлением угарным газом.

"Восьмилетний ребенок, который также пострадал в пожаре, с ожогами тела будет транспортирован в ожоговый центр в Махачкалу. На место чрезвычайного происшествия выехала следственно-оперативная группа для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники, кареты скорой помощи и сбора необходимого материала", - заключили в ведомстве.