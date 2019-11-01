Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В результате пожара в Дагестане погибли двое детей

Еще один ребенок получил ожоги, а их мать отравилась угарным газом

МАХАЧКАЛА, 1 ноября. /ТАСС/. Частный дом сгорел в селе Камилюх Бабаюртовского района Дагестана, в результате чего погибли двое детей, еще один ребенок получил ожоги, а их мать госпитализирована с отравлением угарным газом. Об этом сообщает на своей странице в Instagram республиканское МВД.

"1 ноября в дежурную часть полиции Бабаюртовского района поступило сообщение о том, что в три часа ночи в частном доме, расположенном в селе Камилюх Бабаюртовского района, произошел пожар, в результате которого жилое строение полностью сгорело. В момент пожара в доме находилась семья - женщина и трое ее детей. В результате произошедшего погибли двое детей шести и четырех лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мать детей госпитализирована с отравлением угарным газом.

"Восьмилетний ребенок, который также пострадал в пожаре, с ожогами тела будет транспортирован в ожоговый центр в Махачкалу. На место чрезвычайного происшествия выехала следственно-оперативная группа для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники, кареты скорой помощи и сбора необходимого материала", - заключили в ведомстве.

Теги
РоссияДагестан
Реклама на ТАСС
Стрельба в США
ABC: несколько человек пострадали в результате стрельбы в Калифорнии
По данным телеканала, на место происшествия прибыла полиция и скорая помощь
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС