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Полиция возбудила уголовное дело после ДТП в Люберцах, где пострадали двое подростков

Водитель скрылся с места аварии

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту аварии в городском округе Люберцы Московской области, в результате которой пострадали два подростка. Об этом ТАСС в пятницу сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Следователем Следственного управления МУ МВД России "Люберецкое" по факту дорожно-транспортного происшествия в городском округе Люберцы, в результате которого пострадали два подростка, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека")", - сообщила она.

Накануне примерно в 14:50 на автодороге Москва - Касимов в Люберцах на пешеходном переходе водитель сбил двух несовершеннолетних пешеходов 10 и 12 лет, после чего скрылся с места происшествия. В результате ДТП подростки с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в детскую городскую больницу. В настоящее время полицейские разыскивают правонарушителя, совершившего ДТП.

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Россия
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