Четыре человека объявлены в розыск после перестрелки в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 ноября. /ТАСС/. Четыре человека объявлены в розыск после перестрелки на хуторе Чернозубовка в Ростовской области, в которой погибли пять человек.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Ростовской области.

"Четыре человека в розыске", - сказал собеседник агентства.

22 октября при перестрелке на хуторе пять человек погибли, двое были госпитализированы. По данным полиции, конфликт произошел между жителями хутора из-за участков для выпаса скота. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Ростовский областной суд в пятницу оставил под арестом гендиректора сельхозкооператива "Новоселовский" Василия Дакишвили, подозреваемого в организации перестрелки.

В рамках дела был также арестован предприниматель Салим Мусаев, который подозревается в пособничестве в убийстве. В управлении МВД по Чечне сообщали, что в республике на прошлой неделе был задержан еще один возможный участник перестрелки, которого передали ростовским полицейским. Его фамилия не называлась.