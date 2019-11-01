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Восемь человек пострадали в ДТП на трассе в Башкирии

Устанавливаются обстоятельства аварии

УФА, 1 ноября. /ТАСС/. Два автомобиля столкнулись на трассе в Белорецком районе Башкирии, восемь человек пострадали, сообщили ТАСС в пресс-службе ГИБДД республики.

"Авария произошла около 14:00 мск на 210-м км автодороги Стерлитамак - Белорецк - Магнитогорск. Столкнулись встречные Lada Granta и Nissan Almera. В результате аварии 52-летний водитель отечественного автомобиля и его четверо пассажиров получили травмы различной степени тяжести. В иномарке пострадал 47-летний водитель, а также его 16-летний сын и 47-летняя супруга. Подробности ДТП уточняются", - сказали в пресс-службе.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии, после осмотра врачами госпитализированы пять человек, среди них один несовершеннолетний. "Пятьчеловек, один из них 2003 года рождения, с травмами средней степени тяжести госпитализированы в городскую больницу Белорецка. Три человека отпущены на амбулаторное лечение", - сообщили в МЧС.

На месте происшествия работают оперативные службы, причины ДТП устанавливаются, добавили в ведомстве. По данным Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан, движение на трасе не затруднено. Четверых пострадавших доставили в местное лечебное учреждение.

В новость внесены изменения (18:08 мск) - добавлены подробности о состоянии пострадавших.

Теги
РоссияБашкортостан
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