Спасатели вывели из горящего дома на Большой Сухаревской площади в Москве 31 человека

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Общее количество людей, которые были спасены пожарными в ходе ликвидации возгорания дома на Большой Сухаревской площади в центре Москвы, составило 31 человек. Об этом ТАСС заявил врио начальника Главного управления МЧС России по Москве Сергей Желтов.

"По прибытии на место пожара были незамедлительно приняты меры по спасению людей. Всего был спасен 31 человек. Трое пострадали, никто не погиб. По предварительным данным, общая площадь возгорания составила 100 кв. м", - сказал Желтов.

Ранее сообщалось, что пожар начался с квартиры на первом этаже, огонь перекинулся на шахту лифта, которая обрушилась, а также на верхние этажи. Как сообщил вице-мэр Петр Бирюков, хозяин квартиры злоупотребляет алкогольными напитками. Как рассказал ТАСС один из жильцов дома, за последние несколько месяцев это уже второй пожар в этом здании. "Летом был другой пожар, в квартире напротив", - сказал он.

Дом, в котором возник пожар, был построен в начале XX века. В одном из корпусов этого здания жил режиссер Александр Гинцбург, создатель фильма "Гиперболоид инженера Гарина".