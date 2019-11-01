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Четыре человека погибли в ДТП под Самарой

Спасатели извлекают из одного из поврежденных автомобилей выжившую 13-летнюю девочку

САМАРА, 1 ноября. /ТАСС/. Четыре человека погибли при столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Самарской области в пятницу вечером. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

"В ДТП участвовало два автомобиля. В первом автомобиле один погибший, во втором было четыре человека, одна из них девочка, она осталась жива", - сказала собеседница агентства.

Авария произошла в Волжском районе около села Калинка. Один из автомобилей был с пензенскими номерами. Тринадцатилетнюю девочку сейчас извлекают из поврежденного автомобиля.

Теги
РоссияСамарская область
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