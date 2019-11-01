Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Хакасии

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Семь человек пострадали в результате столкновения маршрутного микроавтобуса "Газель" и легкового автомобиля на трассе в Хакасии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

"Газель" следовала по автодороге Абакан - Усть-Абакан и столкнулась с легковым автомобилем. В маршрутке находились 10 человек, в легковушке - водитель и пассажир. В результате пострадали семь человек, их доставили для осмотра в больницу", - сказал собеседник агентства.

Из-за столкновения в легковой машине оказался заблокирован один из пострадавших, его извлекли спасатели при помощи специнструментов. Причины аварии выясняются.