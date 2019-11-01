Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Хакасии

Причины аварии устанавливаются

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Семь человек пострадали в результате столкновения маршрутного микроавтобуса "Газель" и легкового автомобиля на трассе в Хакасии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

"Газель" следовала по автодороге Абакан - Усть-Абакан и столкнулась с легковым автомобилем. В маршрутке находились 10 человек, в легковушке - водитель и пассажир. В результате пострадали семь человек, их доставили для осмотра в больницу", - сказал собеседник агентства.

Из-за столкновения в легковой машине оказался заблокирован один из пострадавших, его извлекли спасатели при помощи специнструментов. Причины аварии выясняются.

Теги
РоссияХакасия
Реклама на ТАСС
Суд в Ленобласти приговорил к условному сроку адвоката за пьяный дебош в поезде
Мужчина избил начальника поезда и бармена в вагоне-ресторане
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС