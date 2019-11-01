Росгвардия ранее находила нарушения в деятельности ЧОП, охранявшего детсад в Нарьян-Маре

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. ЧОП "Святогоръ", которое охраняло детский сад в Нарьян-Маре, где накануне был убит шестилетний ребенок, допускало нарушения в работе. ЧОП отправляло на охраняемые объекты сотрудников, не имеющих статуса частного охранника, об этом, по данным системы СПАРК, свидетельствуют результаты плановой проверки Росгвардии, проведенной весной этого года.

"Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Ненецкому автономному округу выявлено нарушение требования статьи 11.1 и 12 закона Российской Федерации "О частной детективной и охранной деятельности РФ" в части незаключения трудовых договоров в качестве частных охранников и выставление на охраняемые объекты граждан с целью оказания охранных услуг, не имеющих правового статуса частного охранника, которые осуществляли охранные функции на различных объектах", - говорится в материалах системы СПАРК.

Частному охранному предприятию, по данным СПАРК, предписали устранить нарушение до апреля 2019 года. Сейчас ТАСС не располагает официальным комментарием управления Росгвардии НАО по вопросу о нарушениях данного охранного предприятия. Ранее представители управления сообщили ТАСС, что ЧОП имеет соответствующую лицензию на осуществление частной охранной деятельности от 28 апреля 2018 года со сроком действия пять лет.

По указанию директора Росгвардии генерала армии Виктора Золотова сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы проводят проверку деятельности предприятия "Святогоръ".