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СК предъявил новое обвинение экс-главе Серпуховского района Подмосковья Шестуну

По словам адвоката подозреваемого Олега Белова, во время повторного предъявления обвинений Шестун пожаловался на ухудшение здоровья

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет предъявил новое обвинение бывшему главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну, арестованному по делу о коррупции. Как сообщил ТАСС его адвокат Олег Белов, в новом обвинении Шестуна изменились некоторые формулировки.

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"Не изменились ни состав обвинения, ни существенные обстоятельства, которые доказывают обвинения. Новое обвинение на стадии ознакомления сторон с материалами дела основано на домыслах и вольных интерпретациях законодательства", - сказал адвокат. Он отметил, что в новом обвинении "изменились всего лишь некоторые формулировки", а в первоначальном обвинении "исправлены орфографические нюансы".

Адвокат Белов выразил уверенность, что при рассмотрении в суде дела Шестуна по существу "позиция защиты весьма серьезна". По его словам, инициатором следственных действий с его подзащитным в среду и пятницу выступил юридический отдел Серпуховской администрации, а во время повторного предъявления обвинений Шестун жаловался на ухудшение здоровья после многочасовых следственных действий.

Шестун был арестован 14 июня 2018 года. Ему вменяется мошенничество в крупном размере, легализация денежных средств, полученных преступным путем, незаконная предпринимательская деятельность и получение взятки в особо крупном размере. Уголовное дело насчитывает 170 томов.

Вину в инкриминируемых преступлениях Шестун не признает. Потерпевшей в рамках уголовного дела признана администрация Серпуховского района. Шестун занимал пост главы района в 2003-2018 годах.

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