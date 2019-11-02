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В Хакасии после ДТП с маршруткой госпитализировали двух человек

Их состояние оценивается как средней тяжести

КРАСНОЯРСК, 2 ноября. /ТАСС/. Два человека госпитализированы после ДТП маршрутного микроавтобуса "Газель" в Хакасии, произошедшего вечером в пятницу. Об этом ТАСС сообщили в региональном Минздраве.

"В больницу было доставлено девять человек, после осмотра было принято решение госпитализировать двоих пострадавших, у них состояние средней тяжести", - сказал собеседник агентства.

Как сообщал ТАСС, в пятницу на трассе Абакан - Усть-Абакан, микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем. В маршрутке находились 10 человек, в легковушке - водитель и пассажир.

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РоссияХакасия
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