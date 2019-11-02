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В Омской области столкнулись автомобиль и автобус

В результате ДТП пострадали два человека

ОМСК, 2 ноября. /ТАСС/. Легковой автомобиль и автобус столкнулись в субботу утром в Азовском районе Омской области, в результате ДТП пострадали два человека. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.

"По предварительной информации, водитель автомобиля Lifan, выезжая из деревни Пахомовка, не предоставил преимущество и допустил столкновение с пассажирским автобусом ПАЗ. В результате в медучреждение доставлены водитель легкового автомобиля и его пассажир. Информация о ДТП поступила в дежурную часть в 09:10 (06:10 мск)", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МЧС по Омской области журналистам уточнили, что для извлечения пассажира легкового автомобиля потребовалась помощь спасателей. Пассажиры автобуса не пострадали, за ними был направлен другой транспорт, на котором они продолжили путь.

Теги
РоссияОмская область
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