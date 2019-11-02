В Омской области столкнулись автомобиль и автобус

ОМСК, 2 ноября. /ТАСС/. Легковой автомобиль и автобус столкнулись в субботу утром в Азовском районе Омской области, в результате ДТП пострадали два человека. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.

"По предварительной информации, водитель автомобиля Lifan, выезжая из деревни Пахомовка, не предоставил преимущество и допустил столкновение с пассажирским автобусом ПАЗ. В результате в медучреждение доставлены водитель легкового автомобиля и его пассажир. Информация о ДТП поступила в дежурную часть в 09:10 (06:10 мск)", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МЧС по Омской области журналистам уточнили, что для извлечения пассажира легкового автомобиля потребовалась помощь спасателей. Пассажиры автобуса не пострадали, за ними был направлен другой транспорт, на котором они продолжили путь.