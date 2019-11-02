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В Иркутске Mercedes повредил памятник императору Александру III

По данным сотрудников ГИБДД, владелец автомобиля, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на монумент

ИРКУТСК, 2 ноября. /ТАСС/. Водитель автомобиля Mercedes-Benz в Иркутске повредил в субботу памятник российскому императору Александру III, наехав на постамент. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального главка МВД.

Памятник Александру III находится в центре Иркутска на площади на набережной Ангары. Он был открыт в 1908 году в честь окончания постройки Транссибирской железнодорожной магистрали, однако в 1920 году в период советских преобразований он был разрушен. Новый памятник установили в 2003 году.

"Автомобиль Mercedes-Benz ML 400 совершил наезд на монумент сегодня утром около 05:40 (00:40 мск). Оперативно прибывшие сотрудники госавтоинспекции обнаружили на месте аварии владельца автомобиля, 36-летнего мужчину с признаками опьянения. Он отрицал факт нахождения за рулем кроссовера, объясняя, что в момент происшествия прогуливался по набережной. Пояснить, кто был за рулем, автовладелец не смог", - говорится в сообщении.

На видео, которое пресс-служба предоставила СМИ, видно, что автомобиль заехал передними колесами на постамент памятника и повредил его.

В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении за отказ от прохождения медицинского освидетельствования и за то, что управлял транспортным средством, не имея при себе документов. Автомобиль помещен на штрафстоянку. Виновнику предстоит возместить ущерб, нанесенный муниципальному имуществу.

Теги
РоссияИркутская область
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