Международный аэропорт Атланты приостановил работу из-за угрожающей записки в самолете

НЬЮ-ЙОРК, 2 ноября. /ТАСС/. Международный аэропорт американского города Атланта (штат Джорджия) в субботу приостановил отправление и прием авиарейсов в связи с обнаружением записки угрожающего содержания на борту пассажирского самолета авиакомпании American Airlines, направлявшегося в Даллас (штат Техас). Об этом сообщается в Twitter воздушных ворот.

"Незадолго до 07:00 [14:00 мск] до отъезда [самолета] от рукава записка угрожающего содержания была найдена на борту самолета American Airlines, который должен был совершить рейс в Даллас. Пассажиры покинули борт и повторно прошли проверку", - информировала пресс-служба аэропорта.

"Полицейские обыскали самолет и заявили, что внутри "все чисто". Причин для какой-либо угрозы не обнаружено, никто не был арестован", - добавила пресс-служба воздушной гавани.

Она подтвердила, что аэропорт возобновил работу в штатном режиме после отмены тревоги.