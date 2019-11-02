На юге Москвы мужчина ранен из травматического пистолета

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Полиция выясняет причины конфликта, закончившегося стрельбой, около ТЦ "Кантемировский" в Москве, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.

"Около 17:00 в районе дома 47 по Кантемировской улице между двумя мужчинами произошел конфликт, в результате которого один из них произвел в оппонента несколько выстрелов, предположительно из травматического пистолета", - сказал собеседник агентства.

Пострадавший направлен в больницу. Стрелок задержан и находится в отделении полиции. Причины конфликта выясняются, добавили в МВД.