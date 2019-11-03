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В результате ДТП в Оренбуржье погиб подросток

Пострадали три человека

ОРЕНБУРГ, 3 ноября. /ТАСС/. Подросток погиб, еще три человека получили травмы в ДТП в Кувандыкском городском округе Оренбургской области. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе регионального УМВД РФ.

Авария произошла в ночь на воскресенье. "По предварительным данным, 18-летний водитель автомобиля Renault Fluence не справился с управлением на насыпной дороге и въехал в дорожный знак. Произошло опрокидывание автомобиля. В результате ДТП госпитализированы три человека, на месте погиб 16-летний пассажир", - сказали в пресс-службе.

На месте происшествия помимо сотрудников ГИБДД работали представители МЧС России, которые помогли пострадавшим выбраться из искореженного автомобиля.

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Россия
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