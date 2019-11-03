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Защита Буркова опротестовала в суде Израиля решение по его экстрадиции в США

Cуд разрешил прессе ознакомиться с протоколами по делу, отметил адвокат Буркова Михаил Ирони
Алексей Бурков (в центре) Андрей Широков​/ТАСС
Описание
Алексей Бурков (в центре)
© Андрей Широков​/ТАСС

ИЕРУСАЛИМ, 3 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Защита содержащегося в израильской тюрьме по американскому запросу с 2015 года Алексея Буркова подала в воскресенье в Высший суд справедливости Израиля апелляцию против решения министра юстиции еврейского государства Амира Оханы по его экстрадиции в США, сообщил российским журналистам в зале суда адвокат россиянина Михаил Ирони.

"Сегодня [3 ноября] мы подали нашу апелляцию против решения министра юстиции Израиля в Высший суд справедливости. Мы хотим обжаловать решение министра юстиции, как мы об этом говорили ранее. Буквально пять минут назад мой помощник подал ее в канцелярию суда, она передана, и ее присоединили к делу", - сказал Ирони.

Адвокат добавил, что защита "попросила также запретить экстрадицию [в США] господина Буркова". "Процедура может занять время", - отметил он. "Мы попросили также, чтобы Министерство юстиции Израиля дало исчерпывающий ответ на вопрос: на что полагался министр юстиции, когда пришел к этому мнению (утвердил экстрадицию россиянина в США - прим. ТАСС). В его [министра] решении ничего не было указано", - продолжил защитник.

Он пояснил, что "после того, как защита подает прошение, суд автоматически выдает указание министерству юстиции отреагировать на просьбу и объяснить, почему не предоставить то, что запрошено". "После того, как они отреагируют письменно, будет назначено заседание, - добавил Ирони. - Будет наложен запрет [на экстрадицию] и, более того, государство должно будет объяснить свою позицию, то есть позицию министра юстиции, почему он пришел к тому или иному мнению".

Разрешение ознакомиться с протоколами

Верховный суд Израиля разрешил в воскресенье израильской прессе ознакомиться с протоколами по делу Алексея Буркова, который находится в израильской тюрьме по запросу властей США с 2015 года, сообщил Ирони.

"Больше трех лет, что идет этот процесс, израильская пресса не знает на самом деле ни одной части этого дела. Все, что разрешено было Верховным судом к разглашению, это имя господина Буркова и то, что его пытаются экстрадировать в Америку, - сказал Ирони. - Я считаю, что после того, как пресса поймет качество улик, которые американцы присоединили к своей просьбе, она поймет, что, при всем уважении к этой просьбе, там фактов ноль, в основном - догадки". "Мы [защита] однозначно считаем, что материалы, которые будут доступны общественности, помогут господину Буркову", - подчеркнул адвокат.

По словам Ирони, "израильская пресса подала апелляцию в Верховный суд Израиля с просьбой дать им возможность ознакомиться с материалами дела". "Сегодня [3 ноября] Верховный суд Израиля разрешил им [израильским журналистам] ознакомиться с протоколами дела, которое было в Верховном суде. Следующий этап - они обратятся в Окружной суд [Иерусалима], чтобы получить все части дела", - продолжил он.

Адвокат пояснил, что "в Окружном суде находятся сами материалы, которые передали американцы израильской прокуратуре". "То есть, здесь [в Верховном суде] находятся только протоколы, а там [в Окружном суде] - сами факты, допросы, улики. Больше трех с половиной лет назад, когда начался этот процесс, мы просили Верховный суд Израиля разрешить нам опубликовать данное дело, чтобы было понятно, о чем идет речь, сегодня [3 ноября], три с половиной года спустя, какая-то часть, и только благодаря обращению израильской прессы, выходит наружу", - продолжил он.

Бурков был задержан 13 декабря 2015 года по запросу США во время прохождения паспортного контроля при выезде из Израиля, его дело рассматривалось Окружным судом Иерусалима в закрытом режиме. Американские власти настаивают на экстрадиции россиянина в связи с якобы имеющимися у них доказательствами его причастности к киберпреступлениям. 30 октября, по информации газеты The Jerusalem Post, министр юстиции Израиля подписал ордер на выдачу Буркова Соединенным Штатам. Российская сторона ранее также направила в Израиль запрос на экстрадицию Буркова.

Теги
РоссияИзраиль
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