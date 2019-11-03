В Северной Осетии на Транскаме столкнулись 4 машины

ВЛАДИКАВКАЗ, 3 ноября. /ТАСС/. Три человека, в том числе двое детей, получили травмы в ДТП в Северной Осетии на Транскавказской автомагистрали. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по региону.

"На 4-м км Транскама произошло столкновение четырех автомобилей. Спасатели северо-осетинского поисково-спасательного отряда провели деблокирование пострадавшего. По имеющейся информации в аварии также пострадали двое детей, они доставлены в Детскую республиканскую клиническую больницу", - говорится в сообщении.

Обстоятельства и причины аварии выясняются. Как пояснили ТАСС в пресс-службе ГИБДД, "проезжая часть Транскама сухая, погодные условия не являются причиной ДТП".