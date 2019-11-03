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На востоке Москвы сотрудники ДПС после погони задержали нарушителя

Преследование велось в течение пяти минут

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Сотрудники ДПС с погоней задержали нарушителя правил дорожного движения, пытавшегося скрыться. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"Напротив дома 1 по Уральской улице сотрудники ДПС заметили автомобиль "Газель", водитель которой грубо нарушил правила дорожного движения. На требование остановиться нарушитель не отреагировал и попытался скрыться. В течение пяти минут преследования, он был заблокирован и задержан", - сказали в ведомстве.

Во время погони водитель "Газели" еще несколько раз нарушил правила дорожного движения. В результате происшествия никто не пострадал.

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