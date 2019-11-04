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Россиянка приговорена в Белоруссии к 17 годам колонии за ввоз более 100 кг экстази

Свое наказание она будет отбывать в колонии общего режима

МИНСК, 4 ноября. /ТАСС/. Гражданка Российской Федерации приговорена в Белоруссии к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима за незаконный ввоз в республику более 100 кг психотропных веществ - экстази - и более 550 г гашиша. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Брестского областного суда.

"По совокупности преступлений (ч.3 ст.328, ч.2 ст.328-1 УК Беларуси) обвиняемой окончательно назначено 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима", - отметили в суде.

Суд признал обвиняемую виновной в незаконных изготовлении, переработке, приобретении, хранении, перевозке с целью сбыта наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере, а также в незаконном перемещении этих средств через таможенную границу Евразийского экономического союза и через государственную границу Белоруссии. "Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке в установленный срок", - уточнили в областном суде.

Крупную партию наркотических и психотропных веществ в тайнике автомобиля гражданки РФ обнаружили сотрудники Брестской таможни в мае нынешнего года при ее въезде из Польши в Белоруссию. Из тайника было извлечено 100 полимерных упаковок МДМА (экстази) общим весом более 100 кг, а также около 550 г гашиша. Представители белорусской таможни тогда заявили, что это самая крупная партия психотропных веществ, выявленных на таможенной границе за последние 25 лет.

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