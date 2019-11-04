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На юго-западе Франции ограблен собор из списка всемирного наследия ЮНЕСКО

По словам мэра города Олорон-Сент-Мари, преступники украли серебряные изделия

ПАРИЖ, 4 ноября. /ТАСС/. Преступники совершили налет на собор во французском городе Олорон-Сент-Мари (департамент Атлантические Пиренеи), находящийся в списке объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом в понедельник сообщила радиостанция France Info со ссылкой на прокуратуру.

По ее информации, нападение произошло в понедельник около 02:00 по парижскому времени (04:00 мск). Преступники на машине протаранили деревянную дверь собора, относящуюся к эпохе Средневековья.

Жители коммуны, услышав шум, вызвали жандармерию. Испугавшись звуков полицейской сирены, злоумышленники бросили автомобиль на месте преступления и скрылись на другой машине. Согласно показаниям очевидцев, грабителей было трое, все они были в масках.

По словам мэра города, преступники украли серебряные изделия из экспозиции собора.

Специалисты подсчитывают стоимость украденного. По факту ограбления жандармерия начала расследование. Полиция ведет поиски злоумышленников.

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Франция
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