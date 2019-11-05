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Неизвестные убили женщину и четверых детей на севере Мексики

Бандиты также похитили еще двух женщин и девятерых детей

МЕХИКО, 5 ноября. /ТАСС/. Родственники активиста мормонской общины в штате Чиуауа Хулиана Ле Барона в понедельник стали жертвами вооруженного нападения. Об этом он сам сообщил в интервью радиостанции Fórmula.

По его словам, на границе между штатами Сонора и Чиуауа неизвестные преступники открыли огонь по машине, где находилась его двоюродная сестра и четверо ее детей. Все они погибли. Кроме того, в районе, где произошло нападение, бандиты похитили еще двух женщин и девятерых детей.

Власти приступили к расследованию обстоятельств случившегося и поиску пропавших людей.

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Мексика
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