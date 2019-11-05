В Кемеровской области задержали подозреваемых в убийстве экс-главы Киселевска

В свою очередь официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что задержанными оказались ранее не судимые жители города Белово 35 и 49 лет. "Один из задержанных исполнял роль водителя и доставлял двух подельников к месту совершения планируемого разбойного нападения", - сказала Волк.

В СК уточнили, что по ходатайству следователя судом одному из подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в понедельник будет решаться вопрос об аресте второго. После этого им будет предъявлено обвинение. "Приоритетной версией преступления остается разбойное нападение", - сообщили в СК.

Экс-мэр Киселевска Сергей Лаврентьев был убит вечером в четверг на приусадебном участке своего дома, по данному факту возбуждено уголовное дело. По информации следствия, накануне вечером на участке у дома бывшего главы муниципалитета появились двое неизвестных. Он вышел из дома с ружьем, чтобы осмотреть территорию. После этого его жена услышала несколько выстрелов, во дворе она обнаружила тела супруга и неизвестного мужчины с огнестрельными ранениями. Личность одного из нападавших, который был убит во время перестрелки, установлена, им оказался Марат Гарипов, начальник Беловской спасательной группы ГКУ "Агентство по защите населения и территории Кемеровской области". По информации источника ТАСС в правоохранительных органах, следствие прорабатывает связь нападения на экс-мэра Киселевска Сергея Лаврентьева с пятью эпизодами разбойных нападений в кузбасском городе Белове, где работал один из нападавших

В мэрии Киселевска Лаврентьев работал с 2002 года в должности заместителя главы. С 2003 года был назначен главой муниципалитета, после чего неоднократно переизбирался на этот пост. В очередной раз он был избран мэром в августе 2018 года, но в ноябре 2018 года он ушел в отставку по собственному желанию.