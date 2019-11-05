СМИ: на севере Мексики 12 человек погибли в результате нападения на группу мормонов

МЕХИКО, 5 ноября. /ТАСС/. Не менее 12 человек - три женщины и девять детей - были убиты в понедельник при нападении на группу мормонов на севере Мексики. Об этом сообщила в понедельник вечером газета El Universal со ссылкой на свои источники. Члены религиозной общины на трех автомобилях следовали из района Бависпе в штате Сонора в муниципалитет Галеано в штате Чиуауа.

По данным El Universal, еще пятеро несовершеннолетних пропали без вести. Ранее активист мормонской общины в штате Чиуауа Хулиан Ле Барон рассказал радиостанции "Формула", что жертвами атаки стала его двоюродная сестра и четверо ее детей. Сведения о возможных мотивах расправы обнародованы не были.

Официальное подтверждение сведений о числе погибших пока не поступало. Министерство общественной безопасности и защиты граждан в Twitter проинформировало, что повысило меры безопасности в Бависпе.

С января по сентябрь текущего года жертвами насилия в латиноамериканской стране стали почти 26 тыс. человек. Ответственность за гибель тысяч людей несет наркомафия. В начале сентября президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор назвал повышение уровня безопасности в Мексике своей главной задачей.