Несколько десятков населенных пунктов Кировской области остались без света

КИРОВ, 5 ноября. /ТАСС/. Сильный ветер и снегопад привели к отключению электричества в 59 населенных пунктах в северных районах Кировской области, сообщил отдел по связям с общественностью "Кировэнерго".

"Энергетики <...> устраняют локальные нарушения электроснабжения в нескольких населенных пунктах Кировской области, вызванные усилением ветра и сильным снегопадом, которые спровоцировали повреждения линий электропередачи. В 7:35 утра 5 ноября [без электричества оставались] 59 населенных пунктов, в "Кировэнерго" введен режим повышенной готовности", - сообщили в компании, не уточнив, сколько людей в этих населенных пунктах остались без электричества.

Отмечается, что больше всех пострадали северные районы области, где сейчас идет сильный снег: Подосиновский, Опаринский, Лузский.

К аварийно-восстановительным работам привлечены 13 бригад в составе 35 человек и 12 единиц техники. В случае отключения электричества в социально значимых объектах энергетики готовы обеспечить их электроэнергией с помощью генераторов.

По данным Гидрометцентра РФ, в Кирове сейчас 4 градуса тепла и дождь, осадки прогнозируются до вечера четверга.