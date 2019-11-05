В Петербурге возбудили дело из-за разрушения исторического особняка Веге начала XX века

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноября. /ТАСС/. Петербургская полиция возбудила уголовное дело из-за аварийного состояния исторического особняка промышленника Георгия Веге на Октябрьской набережной, построенного в конце XIX - начале XX века, сообщили ТАСС в управлении МВД по городу и Ленинградской области.

"Отделом дознания УМВД России по Невскому району [Петербурга] возбуждено уголовное дело по статье 243.1 УК РФ ("Нарушение требований сохранения или использования объектов культурного наследия"). Неустановленное лицо нарушило требование сохранения объекта культурного наследия по адресу: Октябрьская набережная, дом 38, литера Б, зданию был нанесен ущерб. Стоимость восстановительных работ - более 500 тыс. рублей", - сообщили в ведомстве.

В полиции отметили, что уголовное дело возбудили по факту аварийного состояния объекта. Как сообщила во вторник пресс-служба комитета по охране памятников истории и культуры Петербурга (КГИОП), власти города неоднократно добивались возбуждения уголовного дела в отношении бывшего собственника здания - научно-производственной фирмы "Пигмент", которая владела особняком с декабря 2011 по декабрь 2017 года.

В 2015 и 2017 годах сотрудники комитета установили, что фирма не предпринимала попыток сохранить историческое здание, в результате чего ему был нанесен ущерб, после чего представители комитета обратились в полицию. По информации КГИОП, из полиции неоднократно приходили отказы о возбуждении дела, после чего сотрудники комитета обжаловали в прокуратуре Петербурга эти решения. При этом, как утверждается в сообщении на сайте КГИОП, уголовное дело возбуждено "в отношении бывшего собственника особняка Веге".

По данным базы СПАРК, бывший собственник особняка - фирма "Пигмент" - зарегистрирована в Петербурге и реорганизована из акционерного общества в общество с ограниченной ответственностью. Головная компания Vallendia Limited зарегистрирована на Британских Виргинских островах. "Пигмент" занимается деятельностью по предоставлению вспомогательных услуг для бизнеса. Уставный капитал фирмы более 680 млн рублей, а чистые активы более 1,6 млрд рублей.

Особняк построен в 1900-1902 годах для владельца Киновеевского ультрамаринового завода Георгия Веге. Отремонтировать трехэтажное здание, которое является памятником архитектуры регионального значения, бывший собственник планировал до конца лета 2017 года, однако обязательства так и не были выполнены, из-за чего особняк сильно пострадал. В начале прошлого года здание было продано крупной строительной компании Setl City, которая, по информации КГИОП, планирует отреставрировать его и разместить в нем офисы и в настоящее время уже провела срочные противоаварийные работы.