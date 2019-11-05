Движение поездов в сторону аэропорта Шереметьево восстановили

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Движение электропоездов в сторону аэропорта Шереметьево из Москвы восстановлено после инцидента, в результате которого погибла женщина. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В настоящее время движение электропоездов после ЧП восстановлено в полном объеме", - сказал собеседник агентства.

Ранее аэроэкспресс сообщением Москва - Шереметьево насмерть сбил женщину, после чего движение электропоездов было остановлено. В пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу сообщили ТАСС, что на месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции, которые устанавливают обстоятельства произошедшего.