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Виновник массового ДТП на Невском проспекте Петербурга приговорен к 10 годам колонии

В результате инцидента погибли два человека

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноября. /ТАСС/. Куйбышевский районный суд Петербурга признал Артура Асатурова виновным в массовой аварии на Невском проспекте весной текущего года, в результате которой погибли два человека, еще трое пострадали. Как сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Петербурга, Асатурова приговорили к 10 годам колонии.

"Куйбышевский районный суд огласил приговор в отношении Артура Асатурова. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет в исправительной колонии общего режима с лишением права управления транспортным средством сроком на 2,5 года", - говорится в сообщении.

Суд также удовлетворил гражданские иски к фигуранту на сумму 3,8 млн рублей. По данным пресс-службы, Асатуров признал свою вину, но не был согласен с размером исков.

ДТП произошло 30 марта. 

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РоссияСанкт-Петербург
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