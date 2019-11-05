Рязанский суд признал 90-летнего профессора московского вуза виновным в хранении конопли

РЯЗАНЬ, 5 ноября. /ТАСС/. Сараевский районный суд Рязанской области признал профессора Московского государственного университета геодезии и картографии 1929 года рождения виновным в незаконном хранении конопли в крупном размере. Об этом сообщается во вторник на сайте суда.

В 2018 году мужчина был осужден за выращивание кустов конопли на своем участке, а также за приобретение и хранение конопли. "Суд приговорил пенсионера к трем годам и восьми месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком шесть месяцев", - говорится в сообщении.

Пенсионер, проживающий в Москве, признан виновным по ч. 2 ст. 228 УК РФ ("Незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотического средства, совершенное в крупном размере"), однако суд счел возможным применить к нему более мягкое наказание, чем предусмотрено санкциями статьи.

Подсудимый пояснил, что на своем участке в селе Большие Можары (Рязанская область) он несколько десятков лет назад посадил коноплю, для того чтобы ловить на нее рыбу, смешивая измельченные конопляные семечки с геркулесовой кашей. Сам он никогда не употреблял коноплю в качестве наркотического средства и признал свою вину в незаконном хранении запрещенного растения.

Как отмечается на сайте суда, при вынесении решения учитывалось, что подсудимый признал вину, раскаялся в содеянном, имеет первую группу инвалидности, престарелый возраст, имеет награды за доблестный труд в годы Великой Отечественной войны и является почетным работником высшего профессионального образования РФ. Он также награжден благодарственным письмом президента и ректора Московского государственного университета геодезии и картографии, имеет высшее образование, положительно характеризуется по месту жительства, является профессором Московского государственного университета геодезии и картографии.