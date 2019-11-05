Прокуратура Орловской области выявила нарушения при модернизации медицинской инфосистемы

ТАСС, 5 ноября. Прокуратура Орловской области совместно с региональным управлением ФСБ выявила нарушения при модернизации единой медицинской информационной системы, которую планировалось внедрить в регионе по национальному проекту "Здравоохранение". Общая сумма ущерба составила 65 млн рублей, сообщается во вторник на сайте областной прокуратуры.

"Прокуратурой Орловской области совместно с УФСБ России по Орловской области проведена проверка соблюдения законодательства при модернизации медицинской информационной системы, проведенной в бюджетных учреждениях здравоохранения Орловской области. Оплата указанных контрактов на общую сумму более 65 млн рублей была осуществлена за фактически невыполненные работы", - говорится в сообщении.

Электронные аукционы на модернизацию медицинской информационной системы в 45 орловских больницах и поликлиниках выиграла белгородская компания "Софтраст инк". В декабре 2018 года были заключены контракты. Однако ни в одном медицинском учреждении Орловской области информационная система не работает в полном объеме, уточнили в пресс-службе прокуратуры региона. Результаты проверки направлены в Следственное управление СК по Орловской области для возбуждения уголовного дела.

Ранее руководитель департамента здравоохранения Орловской области Иван Залогин отмечал, что на создание единой медицинской информационной системы, которая будет включать сервисы для предварительной записи к врачу, организации приема пациентов и хранения данных, до конца 2024 года будет выделено более 750 млн рублей. В 2019 году на проект планировалось направить 130 млн рублей. На эти деньги региональные власти рассчитывали настроить систему предварительной записи к врачам, и сформировать базу данных пациентов.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годы более 1,7 трлн рублей.