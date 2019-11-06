Вылетевший в Доминикану самолет вернулся в Шереметьево из-за проблем с двигателем

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Самолет Boeing 777, выполняющий рейс из Москвы в Доминикану, совершил посадку в аэропорту Шереметьево из-за технических проблем в одном из двигателей. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах.

"Самолет рейса №7571 Москва - Пунта Кана (Доминиканская Республика) совершил благополучную посадку в аэропорту Шереметьево. У лайнера были обнаружены проблемы с двигателем", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, после взлета была обнаружена течь масла в одном из двигателей. Обстоятельства происшествия устанавливаются.