Шесть пассажиров маршрутки пострадали в ДТП в Волгограде

ВОЛГОГРАД, 6 ноября. /ТАСС/. Маршрутка в среду утром врезалась в Волгограде в припаркованный грузовик, пострадали шесть пассажиров микроавтобуса. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

"По предварительным данным, около 08:00 46-летний водитель, управляя автомашиной "Газель", совершил наезд на припаркованный грузовой автомобиль Freightliner. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили шесть пассажиров микроавтобуса", - говорится в сообщении ведомства.

Представитель областного главка МВД уточнил ТАСС, что все пострадавшие доставлены в больницы. "Водитель "Газели" поснимал опознавательные знаки маршрутного такси и говорит, что подвозил знакомых. На место выехали сотрудники технадзора", - отметил представитель ведомства.