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Три пассажира автобуса пострадали в ДТП на юге Петербурга

Всех пострадавших госпитализировали

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноября. /ТАСС/. Автобус столкнулся с иномаркой на Бухарестской улице в Петербурге в среду днем. Как сообщили в региональном УГИБДД, после ДТП госпитализированы три пассажира автобуса.

"По предварительной информации, во Фрунзенском районе Петербурга, Бухарестская, 32, при перестроении Hyundai Solaris не уступил дорогу автобусу, в результате неудачного маневра произошло ДТП. Травмы средней степени тяжести получили три пассажира автобуса - две женщины 1958 года рождения и 19-летний молодой человек. Они госпитализированы", - сказано в распространенном управлением сообщении.

По факту аварии проводится проверка.

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