ВС отменил приговор экс-замначальника УФСИН по Петербургу и Ленобласти по делу об убийстве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноября. /ТАСС/. Верховный суд РФ в среду отменил оправдательный приговор бывшему замначальника управления ФСИН России по Петербургу и Ленинградской области Сергею Мойсеенко по делу об убийстве сотрудника регионального управления ФСИН Николая Чернова, курировавшего строительство крупнейшего в Европе СИЗО "Кресты". Об этом ТАСС сообщил адвокат Мойсеенко Ян Стецкевич.

"Оправдательный приговор отменен. Дело направлено на новое рассмотрение в Ленинградский областной суд", - сказал собеседник агентства.

Ленинградский областной суд рассматривал дело об убийстве сотрудника управления ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Николая Чернова, курировавшего строительство СИЗО "Кресты" в Колпинском районе Петербурга. Помимо Мойсеенко, которого в результате обвинили в подстрекательстве к убийству Чернова, еще одним фигурантом дела был коммерсант Игорь Захаров. Следствие полагало, что Мойсеенко предложил Сабиру Садыкову (ранее был приговорен к девяти годам колонии) убить Чернова, Садыков обратился за помощью к Захарову, который, по версии правоохранительных органов, передал ему пистолет.

С 2017 года до июня текущего года Мойсеенко и Захаров находились под стражей. Летом присяжные огласили им оправдательный вердикт по делу Чернова, в связи с чем обоих выпустили из-под стражи в зале суда. На выходе из здания Ленинградского обласуда бывшего замначальника ГУ ФСИН снова задержали. На этот раз по делу о получении взятки при строительстве "Крестов".

Колпинский районный суд Петербурга 15 июня снова отправил Мойсеенко в СИЗО, удовлетворив ходатайство следствия об аресте.