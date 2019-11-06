Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

ВС отменил приговор экс-замначальника УФСИН по Петербургу и Ленобласти по делу об убийстве

Дело направлено на новое рассмотрение в Ленинградский областной суд

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноября. /ТАСС/. Верховный суд РФ в среду отменил оправдательный приговор бывшему замначальника управления ФСИН России по Петербургу и Ленинградской области Сергею Мойсеенко по делу об убийстве сотрудника регионального управления ФСИН Николая Чернова, курировавшего строительство крупнейшего в Европе СИЗО "Кресты". Об этом ТАСС сообщил адвокат Мойсеенко Ян Стецкевич.

"Оправдательный приговор отменен. Дело направлено на новое рассмотрение в Ленинградский областной суд", - сказал собеседник агентства.

Ленинградский областной суд рассматривал дело об убийстве сотрудника управления ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Николая Чернова, курировавшего строительство СИЗО "Кресты" в Колпинском районе Петербурга. Помимо Мойсеенко, которого в результате обвинили в подстрекательстве к убийству Чернова, еще одним фигурантом дела был коммерсант Игорь Захаров. Следствие полагало, что Мойсеенко предложил Сабиру Садыкову (ранее был приговорен к девяти годам колонии) убить Чернова, Садыков обратился за помощью к Захарову, который, по версии правоохранительных органов, передал ему пистолет.

С 2017 года до июня текущего года Мойсеенко и Захаров находились под стражей. Летом присяжные огласили им оправдательный вердикт по делу Чернова, в связи с чем обоих выпустили из-под стражи в зале суда. На выходе из здания Ленинградского обласуда бывшего замначальника ГУ ФСИН снова задержали. На этот раз по делу о получении взятки при строительстве "Крестов".

Колпинский районный суд Петербурга 15 июня снова отправил Мойсеенко в СИЗО, удовлетворив ходатайство следствия об аресте.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В США мужчина погиб в драке за новый сэндвич
Конфликт между посетителями фастфуда произошел из-за несоблюдения очереди
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС