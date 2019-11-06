Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Суд в Москве арестовал женщину по обвинению в доведении до самоубийства своего пасынка

Адвокат Ирины Воропаевой Татьяна Писецкая заявила, что обвиняемая не признает вину

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы арестовал Ирину Воропаеву, обвиняемую в доведении до самоубийства своего несовершеннолетнего пасынка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд заключил Ирину Воропаеву под стражу до 12 декабря", - сказала пресс-секретарь. Она обвиняется по пункту "а" части 2 статьи 110 УК РФ ("Доведение несовершеннолетнего до самоубийства"). Если вина женщины будет доказана, ей грозит наказание от 8 до 10 лет заключения. По данной статье дела в отношении законных представителей несовершеннолетних в РФ возбуждают крайне редко.

В свою очередь адвокат обвиняемой Татьяна Писецкая заявила в беседе с ТАСС, что следствие ведется не объективно. "На сегодняшний день следователь не представил сведений, что Воропаева умышленно доводила пасынка до самоубийства. Вину в преступлении она не признает", - сказала защитник. По ее словам, женщина пыталась спасти мальчика. Воропаева работает врачом-кардиологом.

Она проживала с мужем и 14-летним пасынком в элитном поселении Вороновское в Новой Москве. Соседи и знакомые характеризуют эту семью как благополучную. Как следует из материалов дела, с которыми ознакомился ТАСС, поводом для суицида подростка могли стать упреки и издевательства мачехи, которая требовала от него придерживаться особой диеты из-за лишнего веса. Перед суицидом, говорится в материалах, мальчик написал предсмертную записку.

Трагедия получила широкую огласку в СМИ. Уголовное дело расследует центральный аппарат СК РФ.

Между тем источник ТАСС, знакомый с материалами дела, сообщил, что погибший страдал расстройством психики.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Сбившего полицейского водителя задержали со стрельбой в Петербурге
Сотрудники полиции применили табельное оружие для остановки машины
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС