Суд в Москве арестовал женщину по обвинению в доведении до самоубийства своего пасынка

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы арестовал Ирину Воропаеву, обвиняемую в доведении до самоубийства своего несовершеннолетнего пасынка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд заключил Ирину Воропаеву под стражу до 12 декабря", - сказала пресс-секретарь. Она обвиняется по пункту "а" части 2 статьи 110 УК РФ ("Доведение несовершеннолетнего до самоубийства"). Если вина женщины будет доказана, ей грозит наказание от 8 до 10 лет заключения. По данной статье дела в отношении законных представителей несовершеннолетних в РФ возбуждают крайне редко.

В свою очередь адвокат обвиняемой Татьяна Писецкая заявила в беседе с ТАСС, что следствие ведется не объективно. "На сегодняшний день следователь не представил сведений, что Воропаева умышленно доводила пасынка до самоубийства. Вину в преступлении она не признает", - сказала защитник. По ее словам, женщина пыталась спасти мальчика. Воропаева работает врачом-кардиологом.

Она проживала с мужем и 14-летним пасынком в элитном поселении Вороновское в Новой Москве. Соседи и знакомые характеризуют эту семью как благополучную. Как следует из материалов дела, с которыми ознакомился ТАСС, поводом для суицида подростка могли стать упреки и издевательства мачехи, которая требовала от него придерживаться особой диеты из-за лишнего веса. Перед суицидом, говорится в материалах, мальчик написал предсмертную записку.

Трагедия получила широкую огласку в СМИ. Уголовное дело расследует центральный аппарат СК РФ.

Между тем источник ТАСС, знакомый с материалами дела, сообщил, что погибший страдал расстройством психики.