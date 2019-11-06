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Кусок потолка обвалился в театре Лондона во время спектакля

Ранения получили несколько человек

ЛОНДОН, 7 ноября. /ТАСС/. Несколько человек получили небольшие травмы после того, как кусок потолка обвалился в лондонском театре посреди спектакля. Как говорится в сообщении столичной полиции, инцидент произошел в среду вечером в театре Пикадилли в разгар показа постановки под названием "Смерть коммивояжера" с американским актером Уэнделлом Пирсом в главной роли.

"Полиция вместе с пожарными расчетами и врачами прибыла в театр… после сообщения об обрушении потолка в районе 19:59 (22:59 мск). Все люди были выведены из театра. Некоторые люди получили незначительные травмы", - отмечается в сообщении Скотленд-Ярда.

Телеканал Sky News опубликовал фотографии, сделанные некоторыми зрителями. На них видна дыра в потолке размером примерно три на два метра. Из нее свисают провода. При этом некоторые посетители театра, построенного 91 год назад, сообщили в социальных сетях, что перед тем, как крыша с треском рухнула и полилась вода, они слышали нарастающий шум бегущей воды.

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