Кусок потолка обвалился в театре Лондона во время спектакля

ЛОНДОН, 7 ноября. /ТАСС/. Несколько человек получили небольшие травмы после того, как кусок потолка обвалился в лондонском театре посреди спектакля. Как говорится в сообщении столичной полиции, инцидент произошел в среду вечером в театре Пикадилли в разгар показа постановки под названием "Смерть коммивояжера" с американским актером Уэнделлом Пирсом в главной роли.

"Полиция вместе с пожарными расчетами и врачами прибыла в театр… после сообщения об обрушении потолка в районе 19:59 (22:59 мск). Все люди были выведены из театра. Некоторые люди получили незначительные травмы", - отмечается в сообщении Скотленд-Ярда.