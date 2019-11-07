Пожар на нефтебазе в Новороссийске произошел во время сварочных работ

КРАСНОДАР, 7 ноября. /ТАСС/. Возгорание резервуара для хранения нефтепродуктов на нефтебазе "Грушовая" перевалочного нефтяного комплекса "Шесхарис" в Новороссийске, по предварительным данным, произошло во время сварочных работ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК по Краснодарскому краю в четверг.

Ранее в министерстве здравоохранения региона ТАСС уточнили, что после пожара в больницу для осмотра доставили шесть человек. По данным источника в экстренных службах региона, трое находятся в тяжелом состоянии.

"По имеющейся информации возгорание могло произойти во время проведения сварочных работ", - сказала собеседник агентства в СК. Она уточнила, что следователи проводят проверку. Поверку также организовала прокуратура Новороссийска.

Резервуар для хранения нефтепродуктов на площади 200 кв. м загорелся в Новороссийске в четверг на нефтебазе "Грушовая" перевалочного нефтяного комплекса "Шесхарис".