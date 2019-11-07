Суд Москвы 19 ноября повторно начнет слушать дело участника "Нового величия" Ребровского

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Люблинский суд Москвы 19 ноября приступит к повторному рассмотрению уголовного дела участника экстремистской молодежной организации "Новое величие" Павла Ребровского, осужденного ранее по статье о создании экстремистского сообщества и отпущенного под подписку о невыезде после отмены приговора. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Люблинский районный суд приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении Ребровского 19 ноября в 14:00 мск", - сказал собеседник агентства.

Как уточнил ТАСС адвокат Ребровского Иван Сустин, его подзащитному вменяется организация и участие в экстремистском сообществе.

29 апреля Люблинский суд Москвы приговорил Ребровского к 2,5 года колонии, признав его виновным в создании экстремистского сообщества, он был взят под стражу в зале суда. При этом суд исключил из обвинения осужденного ч. 2 ст. 282.1 УК РФ ("Участие в экстремистском сообществе"). Уголовное дело в его отношении рассматривалось в особом порядке без исследования доказательств, процесс проходил в закрытом от СМИ режиме. Осужденный ранее признал вину и заключил сделку со следствием, но затем отказался в суде от своих показаний. Приговор был обжалован.

Мосгорсуд 18 июля снял с рассмотрения жалобу на приговор Ребровскому и направил материалы его уголовного дела в прокуратуру Западного округа Москвы для проведения проверки по факту соблюдения или несоблюдения им досудебного соглашения. 8 октября Мосгорсуд отменил приговор Ребровскому и направил дело на новое рассмотрение, осужденный был отпущен под подписку о невыезде.

Уголовное дело в отношении участников "Нового величия" было возбуждено по частям 1 и 2 ст. 282.1 УК РФ ("Организация экстремистского сообщества и участие в нем"). По версии следствия, они намеревались захватить власть в России путем государственного переворота. Сами фигуранты дела утверждают, что идею создания подобной организации им подсказали внедренные сотрудники полиции и ФСБ. В рамках уголовного дела арестованы Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, отправлены под домашний арест Анна Павликова, Мария Дубовик, Максим Рощин и Сергей Гаврилов (скрылся от следствия, объявлен в международный розыск). Помимо Ребровского в марте этого года был приговорен к 2 годам лишения свободы условно признавший вину участник организации Рустам Рустамов.